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Yaramazlara biraz batar!

GTA 6’nın fragmanı 100 milyon görüntülenmeyi geçti

Rockstar’ın merakla beklenen bir sonraki Grand Theft Auto (GTA 6) oyununun fragmanı 100 milyon görüntülenmeyi geçti.

Fotoğraf: Rockstar/YouTube

Bloomberg 8 Kasım’da yayımladığı haberde GTA’nın yakın zamanda duyurulacağını açıklamış, Rockstar da aynı gün oyunu duyurmuş ve aralığın başında oyunun fragmanını yayınlayacağını açıklamıştı.


Fragmanın TSİ’yle 5 Aralık saat 17:00’de yayınlanacağı duyurulmuş ancak Rockstar, sızdırılmasından dolayı fragmanı gece 2 sularında YouTube’da yayınladı.

Rockstar ayrıca fragmanı 6 Aralık’ın ilk dakikalarında Twitter’da da yayınladı.

Fragman YouTube’da 98, Twitter’da 11,5 milyon kez görüntülendi. Böylelikle fragman toplamda 110 milyon görüntülenmeye yaklaştı.

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