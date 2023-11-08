Bloomberg: GTA 6 bu hafta duyurulacak

Rockstar, merakla beklenen bir sonraki Grand Theft Auto (GTA 6) oyununu bu hafta duyurmayı planlıyor.

Fotoğraf: Diken

Bloomberg’e konuşan kaynaklar Rockstar’ın 25’inci yıl dönümünü kutlamak amacıyla aralıkta GTA VI için bir fragman yayınlamayı planladığını söyledi.

BREAKING: Rockstar plans to announce Grand Theft Auto VI as early as this week and will release a trailer in December, sources tell Bloomberg News. The most anticipated video game on the planet will soon be revealed: https://t.co/JhSnCSU6tV pic.twitter.com/DKAWLlqpmR — Jason Schreier (@jasonschreier) November 8, 2023

Geçen yıl, bilgisayar korsanları Grand Theft Auto VI’nın saatlerce süren ilk görüntülerini yayınlamışlardı. Rockstar, korsanlara kendi ağlarına ‘izinsiz girmekle’ suçlamış ve “hazır olduğunda sizi bir sonraki oyuna uygun şekilde tanıtacağını” dile getirmişti. Bu yılın başlarında Londra’da görülen bir ceza davasında İngiliz iki genç ‘hack’ suçundan hüküm giymişti.

Bloomberg’e göre oyun, Miami’nin kurgusal bir versiyonunda geçiyor ve bir erkek ve bir kadın olmak üzere iki ana karakterden oluşuyor.