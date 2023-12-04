Rockstar, merakla beklenen bir sonraki Grand Theft Auto (GTA 6) oyununun fragmanını yarın yayınlıyor.

Görsel: Diken

Bloomberg 8 Kasım’da yayımladığı haberde GTA’nın yakın zamanda duyurulacağını açıklamış, Rockstar da aynı gün oyunu duyurmuş ve aralığın başında oyunun fragmanını yayınlayacağını açıklamıştı.

Oyunun fragmanı yarın TSİ’yle 17:00’da yayınlanacak.

Geçen yıl, bilgisayar korsanları Grand Theft Auto VI’nın saatlerce süren ilk görüntülerini yayınlamışlardı. Rockstar, korsanlara kendi ağlarına ‘izinsiz girmekle’ suçlamış ve ‘hazır olduğunda sizi bir sonraki oyuna uygun şekilde tanıtacağını‘ dile getirmişti. Bu yılın başlarında Londra’da görülen bir ceza davasında İngiliz iki genç ‘hack’ suçundan hüküm giymişti.

Bloomberg’e göre oyun, Miami’nin kurgusal bir versiyonunda geçiyor ve bir erkek ve bir kadın olmak üzere iki ana karakterden oluşuyor.