Rockstar, merakla beklenen bir sonraki Grand Theft Auto (GTA 6) oyununun fragmanını yayınladı.

Bloomberg 8 Kasım’da yayımladığı haberde GTA’nın yakın zamanda duyurulacağını açıklamış, Rockstar da aynı gün oyunu duyurmuş ve aralığın başında oyunun fragmanını yayınlayacağını açıklamıştı.

Oyunun fragmanı 5 Aralık’ın ilk saatlerinde yayınlandı.

1 dakika 30 saniyelik fragmanda oyunun Vice City’de (Miami) geçeceği ve biri kadın biri erkek olmak üzere iki ana karakterin olacağı görülüyor.

Oyunun çıkış yılıysa 2025. Tam tarih açıklanmadı.

Fragmana Rockstar’ın YouTube hesabından ulaşılabilir.

Normalde Rockstar fragmanı bugün TSİ’yle 17:00’de yayınlayacaktı ancak fragman yayınlanmadan sızdırıldı.

Rockstar bu nedenle fragmanını duyurulandan erken yayınladı.