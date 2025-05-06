Son zamanların merakla beklenen video oyunu Grand Theft Auto (GTA) 6’dan ikinci fragman yayınlandı.

Fotoğraflar: Rockstar Games

Yapımcı Rockstar Games, oyunun ilk fragmanından yaklaşık bir buçuk yıl sonra ikincisini YouTube’dan paylaştı.

İki dakika 46 saniyelik fragmanda oyunun Leonida eyaletinde (Vice City ve çevresi) geçeceği ve biri kadın biri erkek iki ana karakterin olacağı görülüyor.

İkinci fragman oyunu çok daha detaylı incelemeyi sağlasa da oynanış mekaniğine dair çok fazla detay yok.

Rockstar Games fragmanla beraber oyunun hikayesiyle ilgili şu açıklamayı paylaştı:

“Jason ve Lucia, her zaman işlerin aleyhlerine olduğunu biliyorlardı. Ama kolay bir vurgun ters gidince, kendilerini Amerika’nın en güneşli yerinin en karanlık tarafında, Leonida eyaletinin dört bir yanına uzanan bir suç komplosunun tam ortasında bulurlar. Hayatta kalmak istiyorlarsa, birbirlerine her zamankinden daha fazla birbirlerine güvenmek zorundalar.”

Fragman iki saatte yaklaşık 10 milyon görüntülenmeye ulaştı.

GTA 6’nın 2025 sonbaharında piyasaya çıkması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde tarih 26 Mayıs 2026’ya ertelenmişti.