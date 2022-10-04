Goldman Sachs, bu yıl MB’nin faizleri her ay 100 baz puan indirmesini bekliyor

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini yıl sonuna kadar her ay 100 baz puan indirmesini bekliyor.

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Dünyanın geri kalanı faiz artırırken MB son iki ayda 200 baz puan faiz indirimine gitti ve politika faizini yüzde 12’ye çekti.

Erdoğan faiz için “Son (toplantıda) Para Piyasası Kurulu yüzde 12’ye indirdi. Temennim odur ki bundan sonraki toplantısında bunu biraz daha indirmek suretiyle biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz” demişti.

Goldman Sachs’tan dün yapılan açıklamada, “TCMB’yi para politikası duruşuyla bağlantısı olmayan bir kurum olarak gördüğümüz için faizleri düşürmeye devam edeceğini bekliyor ve yıl sonuna kadar her ay 100 bp büyüklüğünde faiz indirimi öngörüyoruz” dendi.

Açıklamada, şimdiye kadar kısıtlayıcı finansman ve makro-ihtiyati politikaların seçimler yaklaştıkça belirgin şekilde gevşeyebileceği de belirtildi.