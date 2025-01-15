Gelecek ve DEVA'lı iki vekil 'Yeni Yol'da olmayacak

DEVA Parti Milletvekili Seda Kaya Ösen ve Gelecek Partisi Milletvekili İsa Mesih Şahin, üç partinin kurduğu Yeni Yol grubunda yer almayacak.

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DEVA, Gelecek ve Saadet partileri kısa süre önce Meclis’te grup kurmak Yeni Yol adıyla birleşmişti.

Partinin grup başkanlığını İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, grup başkan vekillikleriniyse Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ yürütecek.

Birleşme öncesi Meclis’te DEVA ve Saadet’in on, Gelecek’inse dokuz vekili vardı.

İçtüzüğe göre partiler en az 20 vekile sahip olmaları durumunda Meclis’te grup kurabiliyor.

İlk grup toplantısını bugün yapan Yeni Yol’un 25 vekili bulunuyor.

DEVA Partili Seda Kaya Ösen ve Gelecek Partili İsa Mesih Şahin grupta yer almadıklarını duyurdu.

Ösen X’ten şöyle yazdı: “Genel başkanımızla yaptığım görüşme neticesinde yeni kurulan grupta yer almayacağım. Çalışmalarımı DEVA Partisi altında ülkem ve milletvekili olduğum İzmir için sürdüreceğim. ‘Yeni Yol Grubu’nun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Şahin de X‘ten benzer bir açıklama yaptı: “Genel başkanımızla ve parti kurullarımızla yaptığım görüşmeler neticesinde yeni kurulan bu grupta yer almayacağım. Ülkemiz ve milletimiz için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğim.”



