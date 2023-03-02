Gelecek Partisi sözcüsü ‘başka bir şey’ söyledi: Aday isminde uzlaşıldı

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak isimde uzlaştığını, bunun da sürpriz olmayacağını söyledi.

Görsel: Habertürk

Oysa altılı masanın dün akşamki toplantısından hemen sonra konuşan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, cumhurbaşkanı adayı üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını söylemişti.

Toplantının ardından altı liderin imzasıyla yayımlanan açıklamada da adayda uzlaşıldığı değil, ‘ortak cumhurbaşkanı adayında ortak bir anlayışa ulaşıldığı’ belirtilmiş, nihai açıklamanın 6 Mart’ta yapılacağı kaydedilmişti.

‘Kazanacak aday’ söylemini son güne kadar sürdüren İYİ Parti’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli durduğu biliniyor. Buna karşılık diğer dört parti CHP liderinin adaylığına yakın duruyor.

Toplantı sonrası Twitter’da CHP’liler kutlama havasına girmişken, İYİ Partililerde hava puslu. Hatta bir vekil, “Millet 5’ten büyüktür” diye ‘rest’ kokan bir tweet atıp sildi.

Akşener de Ankara’da bulunan milletvekilleri ve kurmaylarını olağanüstü toplantıya çağırdı.

Gözler İYİ Parti’deyken Habertürk’e konuşan Özcan, “Hem bir aday üzerinde, hem de geçiş süreci yol haritası üzerinde bir uzlaşma sağlanmıştır. Parti yetkili kurulları bilgilendirilmek üzere iki üç gün süre istenmiştir. Üç aşağı, beş yukarı kamuoyu kimi bekliyorsa isim o” dedi.

Özcan, “Şaşıracağımız bir isim mi” sorusunu “Harikulade bir soru, hayır değil” diye yanıtladı.