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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Deniz Yücel hakkında yakalama kararı

Die Welt gazetesi yazarı ve eski Türkiye temsilcisi Deniz Yücel hakkında yakalama kararı çıktı.

Deniz Yücel.

Yücel, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘devleti ve yargı organlarını alenen aşağılamak’ suçlamalarıyla yargılanıyordu.


Bu iki ayrı suçlamanın olduğu davalar 2021’de birleştirilerek tek bir davaya dönüşmüştü.

Davanın altıncı duruşması bugün İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

MLSA’da yer alan habere göre mahkeme, Adalet Bakanlığı’nın Almanya’da yaşayan Yücel’in savunmasının alınması için yazılan talebi işleme almaması üzerine yakalama kararı çıkardı.

Davanın görülmesine 17 Ekim’de devam edilecek.

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