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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Deniz Yücel’e 7 bin TL para cezası

Die Welt gazetesinin eski Türkiye Temsilcisi, gazeteci Deniz Yücel’e, eski İstanbul başsavcıvekili Hasan Yılmaz’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 7 bin 80 TL adli para cezası verildi.

Yücel.

Almanya’da yayınlanan Die Welt Gazetesinin eski Türkiye Temsilcisi, gazeteci Deniz Yücel, sosyal medya hesabı paylaşımında Hasan Yılmaz’a hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul 24’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde süren davasında bugün karar çıktı.


ANKA’dan Fahrettin Öztürk’ün haberine göre Önceki duruşmada açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan Deniz Yücel’in avukatı Veysel Oktan, şunları söyledi: “Müvekkilim, 17 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alındı. 13 gün gözaltında kaldı. Gözaltı sürecinde kendisine ‘Redhack’ grubu ile ilgili sorular sorulmuştur. Bu soruşturma nedeniyle 1 yıl tutuklu kalmıştır. Müvekkil, iktidarın isteği ile tutuklanmış ve iktidarın isteği ile serbest bırakılmıştır. Müvekkil, üzerine atılı suç yönünden başkası tarafından söylenen sözü paylaşmıştır. Hakaret suçunun unsurlarını oluşturmaz. Beraatını talep ederiz.”

Deniz Yücel’in diğer avukatı Erselan Aktan ise mütalaaya karşı yaptığı savunmada, şunları aktardı: “Hasan Yılmaz, kamuoyuna mal olmuş birçok soruşturmada savcılık yapmıştır. Bu dosyanın iddianamesini hazırlayan da müştekidir. Müvekkilimiz hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’in ihlal kararı verdiği dosyanın savcısı da müştekidir. Somut olayda yorum yapan gazeteci olan müvekkilimiz, yorum yapılan ise kamusal figüre dönüşen müşteki Hasan Yılmazdır. Aşağılama kastı yoktur. Beraat talep ederiz.”

Yargılamayı bitiren mahkeme, sanık Deniz Yücel’in üzerine atılı, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçunun işleniş biçimi, kullanılan araç, konunun önem ve değeri, amaç ve saikini göz önünde bulundurduğunu belirterek, Yücel’e 7 bin 80 TL adli para cezası verilmesine hükmetti.

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