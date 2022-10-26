Gazeteci Ağgöz ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

Emniyet ifadesi üç saati aşkın süren gazeteci Zemo Ağgöz, çıkarıldığı savcılık tarafından ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: MA

Ankara merkezli dokuz ilde düzenlenen ev baskınlarında Mezopotamya Ajansı (MA) Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Zemo Ağgöz, Berivan Altan, Hakan Yalçın, Emrullah Acar ve Ceylan Şahinli ile JINNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer’in de aralarında olduğu 11 gazeteci gözaltına alınmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, gazetecilerin ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk edici içerikte haber yaptıkları’ iddiasıyla gözaltına alındığını açıklarken Mezopotamya Ajansı’nın ‘PKK’nın basın komitesi altında faaliyet’ yürüttüğünü savunmuştu.

Evine baskınla gözaltına alınan ve 45 günlük bebeği olan MA muhabiri Zemo Ağgöz, Ankara Emniyeti’nde üç saati aşkın bir süre devam eden ifade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.

MA’nın aktardığına göre ifadesinde yaptığı haberler ve meslektaşlarının kim olduğu sorulan Ağgöz, Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında ailesi ve meslektaşları tarafından karşılanan Ağgöz, şunları söyledi: “Çıktığım için mutluyum ama bütün arkadaşlarımız halen gözaltında, o yüzen mutluluğum yarım kaldı. Umarım onlarda bir an önce bırakılırlar. Hepimiz gazeteciyiz, içeride tutulan bütün arkadaşlarda gazeteci. Bir kez daha gazeteciliğin suç olmadığını ifade ettik. Bir an önce arkadaşlarımızın da bırakılmasını istiyoruz. Hepinize de dayanışma için teşekkürler.”