Galatasaray’dan ‘ebedi dost, ebedi rakipler’e çağrı: Adaleti birlikte sağlayalım

Galatasaray Kulübü, internet sitesinden bir açıklama yayımlayarak puan cetvelindeki ilk 5 takımın tartışmalı maç görüntülerinin uluslararası bir heyet tarafından incelenmesini talep ederek, ezeli rakiplerini futbolda adaleti birlikte sağlamaya davet etti.

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1-1 berabere sonuçlanan ve hakem Ali Palabıyık’ın kararlarının damgasını vurduğu Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor.

Üç büyüklerin sosyal medyadaki açıklaması sonrası sarı-kırmızılı kulüpten “Düşman değil, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz” başlığıyla yayımlanan çağrıda, şunlar dendi: “Galatasaray Spor Kulübü olarak, ‘bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet’ arayışımızın hiç durmadan devam edeceğini bir kez daha belirtmek isteriz. Bu amaçla sezon başından beri tekrar ettiğimiz bir çözümü tüm spor kamuoyuyla yeniden paylaşıyoruz. Bu sezon oynanan, öncelikle ilk beş sıradaki takım, istenirse diğer tüm takımların maçlarının tartışmalı görüntüleri Kulüpler Birliği tarafından belirlenmiş, uluslararası camiada itibarı bilinen, önemli maçları yönetmiş yabancı hakemler tarafından kurulan bir heyet tarafından değerlendirilsin. Bu program, tüm pozisyonlar ve detaylarıyla televizyonlarda yayınlansın.”

Rakiplerini tarafsızlık ve adaleti birlikte sağlamaya davet edilen açıklamada, şu sözlere yer verildi: “Bu çalışmanın futbolseverlerin yanlış değerlendirdiği kararları görmesi ve doğru şekilde bilgilenip, kafasındaki soru işaretlerini azaltması açısından büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bunun yanında hangi takımın ne kadar hataya maruz kalıp, haksızlığa uğradığı ya da avantaj sağladığını göstermesi açısından da önemli bir milat olacağını düşünüyoruz. Hepimiz zaman zaman, kulüplerimize olan sevgimiz yüzünden objektif bakış açımızı kaybediyor ve oluşan gerginliklerin bir parçası oluyoruz. Bu gerginlikler üzerinden köpürtülmeye çalışılan düşmanlık ne futbolumuzun marka değerine ne de içinde yaşadığımız toplumun özünde olan barış ve kardeşlik duygusuna katkı sağlıyor. Başta ‘ebedi dostlarımız, ezeli rakiplerimiz’ olmak üzere, Türk futbolunun tüm paydaşlarını bu sorumluluk ve bilinçle, adalet için olan bu mücadelede bir araya gelmeye davet ediyoruz. Gelin, tarafsızlığı ve adaleti birlikte sağlayalım, kutuplaşmayı ve düşmanlıkları birlikte önleyelim.”

Ne olmuştu?

Maçtaki bazı hakem kararları Fenerbahçelileri ayağa kaldırdı. Taraftarlar özellikle Fenerbahçe’nin üç penaltısının verilmediğini savunuyor.

Maçta Fenerbahçe’nin aleyhine iki penaltı verildi, Fenerbahçe’nin attığı bir gol VAR kararıyla iptal edildi. Fenerbahçe’ye beraberliği getiren gol ise yan hakem tarafından ofsayt diye iptal edildi, karar VAR’dan döndü.

Maçın bitiş düdüğünün ardından genelde hakemler hakkında konuşmamasıyla bilinen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hakem Ali Palabıyık’ın üstüne yürüdü, bunun üzerine kırmızı kart gördü.

Maçın ardından Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki özetle şu ifadeleri kullandı: “Ali Palabıyık Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için bu maça görevli gelmiştir. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir? Ivan Bebek diye bir şeref yoksunu haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık’ı tebrik ediyorum. Bugünkü performansıyla onun da önüne geçti. Bir daha bu Ali Palabıyık’ı Fenerbahçe maçını bırakın hiçbir Türk takımının alt lig maçında dahi görmek istemiyoruz.“

Fenerbahçe yönetimi hakem kararlarının damga vurduğu Adanademirspor maçının ardından olağanüstü toplanmış, toplantıdan futbol federasyonuna gitme kararı alınmıştı. Yönetim, yüksek divan kurulu üyelerini de toplantıya çağırmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’yle görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Türk hakemlerle bu iş yürümez, yabancı VAR hakemleri getirilmeli” demişti.