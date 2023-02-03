Ali Koç ve Jorge Jesus, PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus’u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

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1-1 berabere sonuçlanan ve hakem Ali Palabıyık’ın kararlarının damgasını vurduğu Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor.

TFF’nin açıklamasına göre Koç’un yanı sıra yöneticiler Erol Bilecik, Selahattin Baki ve Burak Çağlan Kızılhan ‘hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar’ gerekçesiyle kurula gönderildi.

Jorge Jesus ve kaleci antrenörü Özden Özgün de ‘sportmenliğe aykırı hareketleri’ nedeniyle PFD’ye gönderilen isimler oldu.

Fenerbahçe Kulübü de kurula sevk edilirken Hatayspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Adana Demirspor’un da çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Maçtaki bazı hakem kararları Fenerbahçelileri ayağa kaldırdı. Taraftarlar özellikle Fenerbahçe’nin üç penaltısının verilmediğini savunuyor.

Maçta Fenerbahçe’nin aleyhine iki penaltı verildi, Fenerbahçe’nin attığı bir gol VAR kararıyla iptal edildi. Fenerbahçe’ye beraberliği getiren gol ise yan hakem tarafından ofsayt diye iptal edildi, karar VAR’dan döndü.

Maçın bitiş düdüğünün ardından genelde hakemler hakkında konuşmamasıyla bilinen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hakem Ali Palabıyık’ın üstüne yürüdü, bunun üzerine kırmızı kart gördü.

Maçın ardından Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki özetle şu ifadeleri kullandı: “Ali Palabıyık Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için bu maça görevli gelmiştir. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir? Ivan Bebek diye bir şeref yoksunu haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık’ı tebrik ediyorum. Bugünkü performansıyla onun da önüne geçti. Bir daha bu Ali Palabıyık’ı Fenerbahçe maçını bırakın hiçbir Türk takımının alt lig maçında dahi görmek istemiyoruz.“

Fenerbahçe yönetimi hakem kararlarının damga vurduğu Adanademirspor maçının ardından olağanüstü toplanmış, toplantıdan futbol federasyonuna gitme kararı alınmıştı. Yönetim, yüksek divan kurulu üyelerini de toplantıya çağırmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’yle görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Türk hakemlerle bu iş yürümez, yabancı VAR hakemleri getirilmeli” demişti.