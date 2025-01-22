Fransa'da 13 ton 'erektil bal' bulundu: Türkiye'den de gidiyor

Fransa’da yetkililer 2024’te erektil disfonksiyon (penis sertleşememesi sorunu) ilacı katılmış 13 ton bal buldu. Fransız gümrüğü bu tür balın genellikle Malezya, Tunus, Tayland ve Türkiye’den yasadışı yollarla ülkeye sokulduğunu belirtti.

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Euronews’ün haberine göre Fransız gümrük yetkilileri ülkeye rekor miktarda yasadışı erektil bal girişine karşı alarm verdi.

Bal ve Viagra benzeri ilaçların karışımından oluşan bu bal türü, ülkede karaborsada birkaç avroya satılıyor.

Fransız Gümrük Dairesi balın ‘tehlikeli’ olduğunu duyurdu.

Bu bal türü, genellikle erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan ‘sildenafil’ veya ‘tadalafil’ gibi aktif maddeler içeriyor. Bu nedenle bal, alkol veya tansiyon ilaçlarıyla tüketildiğinde ciddi yan etkilere yol açabiliyor.

Erektil disfonksiyon hastalığının tanımı şöyle: Penisin cinsel ilişki öncesinde veya ilişki sırasında sertleşememesi veya sertliğini sürdürememesi.

Türk Üroloji Derneği hastalığın tedavisiyle ilgili şunları belirtiyor:

“Erektil disfonksiyon, yaşam tarzı veya ilaçla ilişkili faktörler dahil olmak üzere değiştirilebilir veya geri çevrilebilir risk faktörleriyle ilişkili olabilir. Bu faktörler, spesifik tedavilerin kullanılmasından önce veya eşzamanlı değiştirilmelidir.

Hastanın ihtiyaç ve beklentileri belirlenerek hastalara medikal tedavi başlanmalıdır. Fosfodiesteraz Tip 5 İnhibitörleri (PDE5İ) medikal tedavide en yaygın kullanılan ajanlardır.

European Medicine Agency (EMA) tarafından ED tedavisi için dört PDE5İ onaylanmıştır. Bunlar, sildenafil, tadalafil, vardenafil ve avanafildir.

Vakum ereksiyon cihazları (VED), lokal/ intrauretral alprostadil, düşük enerjili ekstra korporal şok dalga tedavisi (Li-ESWT), intrakavernozal enjeksiyon ve kombinasyon tedavileri diğer seçeneklerdir.”

Fransız gümrüğünde rekor miktarda erektil bal

Fransız yetkililer, 2019’da yalnızca 18 vakaya el koymuşken bu sayı 2023’te 131’e yükseldi. Son baskınsa bir rekor ve yaklaşık 860 bin çubuk, yani 13 ton erektil bal ele geçirildi.

Gümrük yetkilileri, bu tür balın genellikle Malezya, Türkiye, Tunus veya Tayland’dan ülkeye yasadışı yollarla sokulduğunu belirtti.