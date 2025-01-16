Almanya piyasadan çekti: Türkiye'deki üretici kuru üzümlerdeki 'alerjen'i gizlemiş

AYŞEGÜL KASAP

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den Almanya’ya giden kuru üzümlerde alerjen tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu alerjen bilgisinin, Türkiye’de de etikete yazılması zorunlu. Ancak üretici bu bilgiyi belirtmeden ürünleri ihraç etmiş.

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Bakanlık yönetmeliğin yayınladığı tarihten itibaren üç ayda uyum sağlanacağını belirtmişti. Yayım tarihinden önce yürürlükte olan hükümlere uygun olarak üretilmiş gıdalar içinse “Raf ömrü boyunca piyasada bulunabilir” denilmişti.

Avrupa’dan gıda bildirimleri gelmeye devam ediyor.

Avrupa Komisyonu’nun gıdayla ilgili bildirimlerin yapıldığı veri tabanı RASFF’nin duyurduğuna göre Almanya, Türkiye’den gelen çekirdeksiz kuru üzümlerde sülfür dioksit tespit etti. Üstelik bu bilgi ürünün ‘içindekiler’ kısmında yazması zorunlu olmasına rağmen yazılmamış.

Alman yetkililer şu notu düştü: “Bu durum alerjileri veya intoleransları tetikleyebilir. Belirlenen toplam kükürtlü asit içeriğine dayanarak ve kükürt dioksit ile sülfitlerin zorunlu etiketlemede eksik olduğu göz önünde bulundurularak, bu numune sağlığa zararlı olarak değerlendirilmiştir.”

Analiz sonuçlarında çıkan sülfür dioksit oranları şöyle: Birinci paket 547 ± 56, ikinci paket 601 ± 62, üçüncü paket 598 ± 62 mg/kg – ppm.

Ürünler ‘tehlikeli’ koduyla piyasadan geri çekildi.

Türkiye’de de zorunlu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sayfasında etiketlemenin nasıl yapılacağı şöyle anlatılıyor: “Kükürt dioksit-sülfitler 10 mg/kg veya 10 mg/L’yi aşması halinde mevcut etiketleme kurallarının aksine, bu maddenin hassas kişilerde olumsuz etkileri tetiklemesi muhtemel olduğundan E kodları kullanılmaz ve etikette tam adıyla yer alır.”

Sülfür dioksit ya da diğer adıyla kükürt dioksit, gıda maddelerine koruyucu olarak ekleniyor. Bazı meyve ve sebzelere de kahverengileşmeyi azaltmak veya önlemek için kullanılıyor.

Sağlığa zararları

Almanya Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü’nün raporuna göre sülfür dioksitin tahriş edici etkisi var. Bazı kişilerde sülfür dioksit veya sülfitlerle temas bağışıklık sistemi reaksiyonlarına, özellikle de yalancı alerjilere yol açabilir. Bireysel çalışmalarda astım veya rinit hastalarının belirli bir kısmının, söz konusu ürünleri tükettikten sonra bronşiyal reaksiyonlar yaşadığı ve/veya kurdeşen döktüğü görüldü.