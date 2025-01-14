Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye'den Almanya'ya gönderilen narlarda iki pestisit: Güvenli limitin üç katı

AYŞEGÜL KASAP

aysegulkasap@diken.com.tr

@aysegul_kasap

Türkiye’den Almanya’ya gönderilen narlarda asetamiprid ve azoksistrobin tespit edildi. Sağlığa ciddi anlamda zararlı bu kimyasallarda ‘güvenli limit’in üç katı pestisit tespit edilidi.

Fotoğraf: AA

Diken’in peş peşe gündeme getirdiği pestisit ve aflatoksin haberlerinden sonra Tarım ve Orman Bakanlığı, üç gün önce yeni yönetmelikle pestisit limitlerinde güncellemeye giderek Avrupa Birliği (AB) standardı getirmişti.


Bakanlık yönetmeliğin yayınladığı tarihten itibaren üç ayda uyum sağlanacağını belirtmişti. Yayım tarihinden önce yürürlükte olan hükümlere uygun olarak üretilmiş gıdalar içinse “Raf ömrü boyunca piyasada bulunabilir” denmişti.

Avrupa’dan gıda bildirimleri gelmeye devam ediyor.

Avrupa Komisyonu’nun gıdayla ilgili bildirimlerin yapıldığı veri tabanı RASFF’nin duyurduğuna göre Almanya, Türkiye’den gelen narlarda iki pestisit türü tespit edildi. Bunlardan biri asetamiprid, diğeriyse azoksistrobin.

Asetamipridde izin verilen limit 0,01 mg/kg – ppm. Analiz sonuçlarında 0,031 mg/kg – ppm. Yani 3,1 katı.

Azoksistrobinde de izin verilen limit 0,01 mg/kg – ppm. Tespit edilense 0,028 mg/kg – ppm. 2,8 katı.

Alman yetkililer ‘potansiyel riskli’ diyerek ürünleri piyasadan geri çekti.

Pestisitlerin zararları

Pestisitler, kanser, dermatit, endokrin, üreme ve nörodavranışsal bozukluklar, astım gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

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