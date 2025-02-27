Fransa: Ukrayna nadir toprak elementlerini bize de teklif etti

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukrayna yönetiminin nadir toprak elementleriyle ilgili sadece ABD’ye değil ülkesine de çeşitli tekliflerde bulunduğunu duyurdu.

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Lecornu, France Info’ya ulusal savunma sanayisinin gelecek 30-40 yıl için nadir toprak elementlerine ihtiyaç duyacağını belirtti.

ABD ile Ukrayna arasında Ukrayna’daki nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşma imzalanma sürecindeyken Lecornu, Ukrayna yönetiminin sadece ABD’ye değil Fransa’ya da bu konuda çeşitli tekliflerde bulunduğunu söyledi.

Bakanın aktardığına göre Ukrayna’nın nadir toprak elementlerinin Fransız savunma sanayisinde kullanımı için müzakereler ekimden beri sürüyormuş. Değerli madenlerin ithalatını çeşitlendirmek için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talebiyle Kiev’le temaslar devam ediyormuş.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, dün Bakanlar Kurulu’nun ABD’yle nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşma taslağını onayladığını bildirmişti.