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Yaramazlara biraz batar!

Fitch: Türk bankalarının karı üçüncü çeyrekte de enflasyon etkisiyle yükseldi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının karının üçüncü çeyrekte de enflasyonun etkisiyle yükseldiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Tarihi enflasyona rağmen Merkez Bankası’nın (MB) faizi düşük tutmasından faydalanan bankalar, karlarına kar katmaya devam ediyor. Kaynaklarını enflasyona endeksli tahvillere yatırırken, vatandaşların birikimine enfasyonun çok altında faiz veriyorlar.


Bankaların karının üçüncü çeyrekte de yükseldiğine dikkat çeken Fitch, karlılıktaki bu artışın birçok bankanın sermaye rasyolarındaki artışı desteklediğini belirtti.

Reuters’ın haberine göre notta, gelir artışının pek çok Türk bankasındaki enflasyon kaynaklı maliyet baskılarını dengeleyerek üçüncü çeyrekte maliyet gelir oranlarını iyileştirdiği kaydedildi.

Fitch, bilanço esnekliğini ön planda tutan bankaların bilançolarını kısa vadeli TL işlemlerine odaklanarak yönetmeye devam etmelerini bekliyor.

Bankalar nasıl kar ediyor?

ABD ve Avrupa Birliği (AB) dahil çok sayıda ülkenin merkez bankası tarihi yüksek enflasyona karşı faizi artırırken MB, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baskısıyla faizi yüzde 9’a kadar düşürdü.

Erdoğan’ın bu baskıyı gerekçelendirmek için Kuran’daki Nas suresine göndermesiyse hafızalardaki yerini koruyor: “Bir Müslüman olarak nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim.”

Enflasyonla faiz arasında açılan bu makas, bankaların rekor kırmasına neden oluyor.

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Akşam Postası / 23 Ocak 2023

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