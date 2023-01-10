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Yaramazlara biraz batar!

Ferhat Encü’ye tokat atan polis hakkında tutuklama istemiyle suç duyurusu

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat atan polis hakkında tutuklama istemiyle suç duyurusunda bulunuldu.

HDP’nin Kadıköy’de hasta tutukluların serbest bırakılması için 18 Aralık 2022’de düzenlemek istediği yürüyüş engellenmiş ve HDP’li Encü buna tepki gösterince bir polis amiri Encü’ye tokat atmıştı. Polis ayrıca bu anları görüntüleyen Artı TV muhabiri Mehdi Zeki Kaya’yı gözaltına almış ve sonra serbest bırakmıştı.


Artı Gerçek’ten Onur Öncü’nün haberine göre Encü’nün avukatlarından Ramazan Demir, tokat atan polis memuru C.S. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda polis memuru C.S. hakkında işkenceden işlem yapılması ve tutuklanması talep edildi.

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