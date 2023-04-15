Eski Brezilya devlet başkanı Bolsonaro, kongre baskınından dolayı ifadeye çağrıldı

Brezilya yüksek mahkemesi, 8 Ocak’taki kongre, yüksek mahkeme ve başkanlık sarayı baskınını kışkırttığı suçlamasıyla eski devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun federal polise ifade vermesini kararlaştırdı.

Jair Bolsonaro. Fotoğraf: AA

AA’nın Brezilya basınından aktardığına göre, Brezilya yüksek mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, 8 Ocak’taki olaylara ilişkin ifade vermesi için Bolsonaro’ya 10 günlük bir süre tanıdı.

Kongre, yüksek mahkeme ve başkanlık sarayına yönelik yapılan saldırının tam olarak aydınlatılabilmesi için Bolsonaro’nun ifadesinin elzem olduğunu bildirdi.

Öte yandan kongre baskınına katıldıkları gerekçesiyle gözaltında bulunan 294 kişiyle ilgili tahliye talepleri mahkemece reddedildi.

Devlet binalarına baskının ardından gözaltına alınan iki bin 151 kişiden bin 406 kişi kademeli olarak serbest bırakılırken, diğerlerine yönelik adli sürecin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Brezilya’daki kongre baskınını kışkırttığı suçlamasıyla soruşturulan Bolsonaro, 30 Aralık 2022’de gittiği ABD’den 30 Mart’ta ülkesine geri dönmüştü.

Ne olmuştu?

Brezilya’da 30 Ekim 2022’de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, günlerce süren otoyol kapatma eylemleri düzenlemiş, ordu karargahları önünde toplanıp silahlı kuvvetleri Lula’nın görevi devralmasını önlemeye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123’üncü yıldönümü 15 Kasım’da gösteriler başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yoğunlaşmıştı. Bolsonaro yanlıları, 8 Ocak’ta ise polis bariyerini aşıp kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, devlet başkanlığı sarayı ve yüksek mahkeme binasına girilmesini engelleyememişti.

Kongre ve diğer kamu binalarına yönelik baskına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 1800’e ulaştığı bildirilmişti.

Yeni devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023’te parlamentoda yemin edip görevine başlamıştı.

Bolsonaro’ysa 30 Aralık 2022’de ABD’ye gitmiş, geçtiğimiz günlerde Brezilya’ya dönmüştü. Bolsonaro gelir gelmez de 2021’de Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherler nedeniyle polise ifade vermişti.