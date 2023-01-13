Belgesi bulundu: Bolsonaro, seçimi kaybetmesi halinde sonucu değiştirmeyi planlamış

Brezilya’da ekimde düzenlenen seçimi kaybeden aşırı sağcı eski Başkan Jair Bolsonaro’nun kabinesindeki Adalet Bakanı Anderson Torres’in evinde seçimlerin kaybedilmesi halinde bu durumun ‘düzeltilmesi’ için acil adımlar atılmasını öngören bir planın yer aldığı belge bulundu.

Jair Bolsonaro. (Reuters)

Euronews Türkçe’nin haberine göre polisin aramasında bulunan belge, aşırı sağcı hükümetin seçimleri kaybetmesi halinde bu durumun lehlerine ‘düzeltilmesi’ için acil adımlar atılmasını öngörüyor.

Torres, eski kabinede bakan olarak görev yapmış olmasına rağmen yeni Başkan Lula da Silva yönetiminde Brasilia’nın güvenlik şefi olarak atanmıştı.

Ancak pazar günkü olaylı eylemlerin ardından ‘Bolsonaro yanlısı isyancılarla gizli iş birliği’ yaptığı gerekçesiyle görevden alındı ve hakkında Yüksek Mahkeme tarafından tutuklama kararı çıkarıldı.

Planın ayrıntıları

Folha de S. Paulo gazetesinde yayınlanan belge, Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) için bir ‘savunma durumu’ öngörüyor

Amaç, ‘2022 cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin şeffaflığının ve düzeltilmesinin korunması ve derhal eski haline getirilmesi’ olarak belirtiliyor.

Metinde ayrıca TSE’nin seçim gözetim işlevlerini devralmak üzere sekiz Savunma Bakanlığı yetkilisi ve dokuz diğer kişiden oluşan bir seçim ‘düzenleme komisyonu’ kurulması önerisi yer alıyor. Tarihsiz ve imzasız belgenin alt kısmında Bolsonaro’nun adı da yer alıyor.

Şu anda ABD’de bulunan Torres, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, belgenin ‘muhtemelen’ imha edilmesi gereken evindeki çok sayıda evraktan biri olduğu belirtti. Ayrıca Torres, belgenin içeriğinin kendisine karşı ‘yanlış anlaşılmaları daha da arttırmak’ için bağlamından koparıldığını savundu.

Ne olmuştu?

Güney Amerika’nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya’da 30 Ekim 2022’de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri düzenlemiş, ardından da ordu karargahları önündeki gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula’nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Bolsonaro da seçim sisteminin güvenilirliği konusunda şüphe uyandırmaya çalışmış ve 30 Ekim’de Lula’ya karşı ikinci turda aldığı yenilgiyi kabul etmeyeceğini söylemişti.

Lula’nın zaferini kamuoyu önünde kabul etmeyen Bolsonaro, halefinin göreve başlamasından iki gün önce ülkeden ayrılarak, ABD’ye gitmişti.