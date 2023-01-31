Bolsonaro, kapağı ABD’ye atma peşinde

Brezilya’daki kongre baskınını ‘kışkırttığı’ suçlamasıyla soruşturulan eski Brezilya devlet başkanı Jair Bolsonaro, ABD’de daha da kalabilmek için altı aylık turist vizesine başvurdu.

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Bolsonaro seçimi kaybetmesinin ardından görev süresinin dolmasına iki gün kala ABD’ye kaçmıştı. Eski devlet başkanı 30 Aralık 2022’den bu yana ABD’de.

The Financial Times gazetesinin haberine göre avukatlarından Felipe Alexandre, Bolsonaro’nun vize başvurusu yaptığını doğruladı.

Birkaç ay sürebilecek başvuru süresince Bolsonaro’ya ülkeden ayrılmamasını tavsiye eden Alexandre, “Şu an için Florida, geçici evi” dedi.

Bolsonaro’nun herhangi bir suç işlediğine dair kanıt olmadığını belirten Alexandre, “Eğer birini ülkeden kovacaksanız gerekçeniz bulunmalı” dedi.

Bu ayın başlarında ABD Kongresi üyesi 41 Demokrat, Bolsonaro’nun vizesinin iptal edilmesi için hükümete mektup yazmıştı.

Ne olmuştu?

Brezilya’da 30 Ekim 2022’de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, günlerce süren otoyol kapatma eylemleri düzenlemiş, ordu karargahları önünde toplanıp silahlı kuvvetleri Lula’nın görevi devralmasını önlemeye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123’üncü yıldönümü 15 Kasım’da gösteriler başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yoğunlaşmıştı. Bolsonaro yanlıları, 8 Ocak’ta ise polis bariyerini aşıp kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, devlet başkanlığı sarayı ve yüksek mahkeme binasına girilmesini engelleyememişti.

Kongre ve diğer kamu binalarına yönelik baskına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 1800’e ulaştığı bildirilmişti.

Yeni devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023’te parlamentoda yemin edip görevine başlamıştı.