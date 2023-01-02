Lula’nın ilk hedefi Bolsonaro: Hesap verecek

Luiz Inacio Lula da Silva dün yemin ederek Brezilya devlet başkanlığı görevini devralırken, açlık, yoksulluk ve ırkçılıkla boğuşan Brezilya’yı bu durumdan kurtaracak köklü değişiklikler yapacaklarını açıkladı. Lula, aşırı sağcı eski devlet başkanı Jair Bolsonaro hakkında sert ithamlarda bulundu.

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Güney Amerika’nın en büyük ülkesinin yönetimine resmi olarak geldikten sonra Kongre’ye konuşan solcu lider Lula, Bolsonaro’nun yenildiği ekimdeki zorlu seçimlerde gerçek kazananın demokrasi olduğunu belirtti.

Yenilgiyi kabullenmeyerek geçen cuma Brezilya’yı terk edip ABD’ye giden Bolsonaro, seçimlerin güvensizliğine dair temelsiz açıklamalar yaparak seçimi reddenlerden oluşan şiddet yanlısı bir hareketin doğmasına neden olmuştu.

Lula şunları dedi: “Demokrasi bu seçimin asıl kazananı oldu. Demokrasi seçme özgürlüğüne karşı yapılan en şiddetli tehditlerin ve seçmenleri manipüle ve huzursuz etmek amacıyla söylenen yalanlar ve nefretle dolu seçim kampanyalarının hakkından geldi.”

Bolsonaro, 2019’da devlet başkanlığı görevine başladığı sırada yolsuzluk suçlamasıyla hapiste bulunan ancak daha sonra bu suçlamadan aklanan Lula, Bolsonaro’yu örtülü bir biçimde tehdit etti.

Lula, Bolsonaro’nun adını kullanmadan “Ülkeyi kendi kişisel ve ideolojik planlarına alet etmeye çalışanlara karşı intikam taşımıyoruz fakat hukukun üstünlüğünü temin edeceğiz. Hataya düşenler yanlışlarının hesabını verecekler” dedi.

Lula ayrıca Bolsonaro yönetimini Covid-19 salgınına yeterli müdahalede bulunamadığını dile getirdi. Salgın sırasında 680 binden fazla Brezilyalı hayatını kaybetmişti. Lula, “Sorumlularının soruşturulması ve cezasız kalmamaları gerek” dedi.