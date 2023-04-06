Eski Brezilya devlet başkanı Bolsonaro, beyan etmediği mücevherler nedeniyle ifade verdi

Eski Brezilya devlet başkanı Jair Bolsonaro, 2021’de Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherler nedeniyle polise ifade verdi.

Jair Bolsonaro. Fotoğraf: AA

Bolsonaro’nun eski bakanlarından ve yakın arkadaşı Fabio Wajngarten, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Bolsonaro, federal polis tarafından kendisine yapılan bütün suçlamalara gayet sakin bir şekilde soruları yanıtladı. İddiaların aydınlatılması için çok bir fırsattı” dedi.

Bolsonaro’nun avukatlarından yapılan açıklamadaysa müvekkillerinin hiçbir şekilde hukuksuzluk yapmadığı savunularak, hediye edilen iki set mücevherin kamu bankasına yatırıldığı bildirildi.

Eski devlet başkanı Bolsonaro’nun değeri 75 bin dolar ile 100 bin dolar arasında değişen hediyeleri devlete teslim etmesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Bolsonaro’nun, başkent Brasilia’daki Federal Polis merkezinde sorgusunun yaklaşık üç saat sürdüğü kaydedildi.

Suçlamaları kabul etmemişti

Brezilya hükümeti, 23 Mart’ta Bolsonaro’ya 2021’de Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherleri iadesi için 5 iş günü süre tanımıştı.

Bolsonaro, herhangi bir usulsüzlük olmadığı savunmasında bulunmuştu

Değeri 3,2 milyon doları bulan mücevherlere Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde Sao Paulo Guarulhos Havalimanı’nda Bolsonaro’nun ekibinden birinin sırt çantasında rastlanmıştı.

Ne olmuştu?

Brezilya’da 30 Ekim 2022’de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, günlerce süren otoyol kapatma eylemleri düzenlemiş, ordu karargahları önünde toplanıp silahlı kuvvetleri Lula’nın görevi devralmasını önlemeye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123’üncü yıldönümü 15 Kasım’da gösteriler başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yoğunlaşmıştı. Bolsonaro yanlıları, 8 Ocak’ta ise polis bariyerini aşıp kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, devlet başkanlığı sarayı ve yüksek mahkeme binasına girilmesini engelleyememişti.

Kongre ve diğer kamu binalarına yönelik baskına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 1800’e ulaştığı bildirilmişti.

Yeni devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023’te parlamentoda yemin edip görevine başlamıştı.