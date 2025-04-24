Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddia edilen iş insanı tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasından kırmızı bültenle aranan Emrah Bağdatlı’yı yurt dışına kaçırmakla suçlanan iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı.

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19 Mart’ta İBB ve bazı ilçe belediyelerine ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması başlatılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakında gözaltı kararı verilmişti.

23 Mart’ta İmamoğlu’nun yanısıra, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık dahil 51 kişi tutuklanmıştı. Üç başkan görevden uzaklaştırılmış, Şahan ‘terör’den tutuklandığı için Şişli Belediyesi’ne kayyım atanmıştı.

Murat Ongun’un yakın arkadaşı Bağdatlı operasyondan önce yurt dışına çıkmış, daha sonraki günlerde hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Bıçakçı’nın Bağdatlı’yı yurt dışına kaçırdığı iddia edildi.

Gözaltı kararıyla Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilen Bıçakçı, savcılık ifadesinin ardından ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

AA’nın aktardığına göre Bıçakçı ifadesinde Bağdatlı’yla uzun süreli bir arkadaşlığının olduğunu söyledi.

Savcılık sevk yazısında Bıçakçı’nın, Bağdatlı’nın hayatı hakkında verdiği bilgilerin, ‘sıkı arkadaşlık ilişkisi dikkate alındığında hayatın olağan akışına uygun olmadığı’ belirtildi.

Savcılık Bıçakçı’nın suçtan kaçmak için ifade verdiği belirtilerek Bağdatlı’nın yurt dışına çıkarılması ve birçok örgüt üyesiyle temasının bulunmasının, örgüt üyeliği kapsamında değerlendirdi.

Bıçakçı, çıkarıldığı mahkemece ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçundan tutuklandı.