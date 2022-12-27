Ekrem İmamoğlu için Saraçhane’de ‘demokrasi nöbeti’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasağın ardından Saraçhane’de ‘demokrasi nöbeti‘ başlatıldı.

30 gün boyunca saat 19:00’da başlayıp saat 22:00’de bitecek nöbetin duyurusunu Ekrem İmamoğlu da Twitter’dan beğendi.

Ekrem İmamoğlu için ‘demokrasi nöbeti’ başlattılar. (Twitter)

İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlarken İBB’ye yeni bir soruşturma başlatılması hazırlığına girildi.

İmamoğlu ‘bunu beğendi’

Söz konusu gelişmelerin ardından bir grup, İmamoğlu’nun yasak kararından sonra miting yaptığı Saraçhane’de ‘demokrasi nöbeti’ başlattı. İmamoğlu’nun da Twitter’dan beğendiği duyuru şöyle:

*Demokrasimizi, cumhuriyetimizi, verdiğimiz oyları korumak üzere bugünden itibaren önümüzdeki 30 gün boyunca saat 19-22 arasında milletin evi Saraçhane’de demokrasi nöbetindeyiz. Cumhuriyetimize sahip çıkmak isteyen, oyuna yani namusuna sahip çıkmak isteyen herkesi bekleriz.

*Biz işi gücü okulu olan sıradan vatandaşlarız. Kış günü gelip burda beklemek istemezdik. Fakat bunun tarihi bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Bunu muhalefet partilerinden bekledik ama yapmadılar. Herkesten paylaşıp daha çok insana ulaşmamıza yardımcı olmasını rica edeceğim.