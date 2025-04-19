Ece Gürel'in otopsi raporu: Hipotermiden öldü

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunup hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel’in otopsi raporu çıktı: “Hipotermi ve beraberindeki komplikasyonlar sonucu öldü.”

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Gürel, 2 Mart’ta İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’ndeki evinden Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek çıkmış, kaybolmuştu. 36 yaşındaki mimar dört gün sonra bulunmuştu.

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçiren Gürel’in kalbi tedavi sırasında bir süre durmuş, ardından hayatını kaybetmişti.

Adli Tıp Kurumu, Gürel’in otopsi raporunu tamamladı.

AA‘nın haberine göre raporda şöyle deniyor:

“Radyolojik inceleme, ölü muayene ve otopside alınan örneklerin histopatolojik, toksikolojik, biyolojik, entomolojik ve mikrobiyolojik incelemesi neticesinde Ece Gürel’in, travmatik tesir ve zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delil bulunmadı.

Vücudundan alınan örneklerde yabancı bir kişiye ait DNA profiline rastlanmadı.

Radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemleri ile otopside alınan örneklerin incelemesinden elde edilen bulgulara göre, Ece Gürel’in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu saptanmıştır.”



