Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kaybolduktan dört gün sonra Belgrad Ormanı’nda bulunan ve kadırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı.

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Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden 2 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek çıkan 36 yaşındaki Gürel’in yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, bunun üzerine arama başlatılmıştı.

Gürel’e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalar Belgrad Ormanı’nda bulunmuştu. Genç kadın dün 01:15’de arama kurtarma ekipleri tarafından bulunmuştu.

Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçiren Gürel’in tedavi sırasında bir süre kalbi durmuştu.

TRT Haber’in aktardığına göre Memişoğlu’nun Gürel’in ölümü hakkındaki açıklaması şu:

“Mimar Ece Hanım’ı kaybettik gece 3’te. Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine sabırlar diliyorum.”