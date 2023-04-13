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Yaramazlara biraz batar!

Donald Trump ifade vermek için New York’ta

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da paylaştığı bir gönderide, New York başsavcısına ifade vermek için Manhattan’a geldiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’ın aktardığına göre, geçtiğimiz eylülde Manhattan’daki New York eyalet mahkemesinde, Trump ve üç çocuğu, kredi ve vergi teşviklerinden yararlanmak için gayrimenkullerinin değerini yanlış beyan etmekle suçlanarak haklarında dolandırıcılıktan dava açılmıştı.


Trump, bu dava kapsamında ifade vermek için New York’a gitti.

2024 seçimlerinde başkanlık yarışını yeniden kazanmak isteyen Trump, bu ayın başlarında başka bir savcı tarafından da suçlanmıştı.

Trump geçtiğimiz günlerde, 2006’da ilişki yaşadığı öne sürülen porno yıldızı Stormy Daniels’a 2016’daki başkanlık kampanyası sırasında 130 bin dolar tutarında ‘sus payı’ ödenmesiyle ilgili soruşturuluyordu ve bu nedenle hakim karşısına çıkmıştı.

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