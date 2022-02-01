Digitürk’te protesto: Enflasyon altı zamla ezildik

Digitürk çalışanları yüzde 17’lik zamma isyan ederek protesto başlattı. Şirketin genel merkezinin önünde bir araya gelen çalışanlar “Susma haykır, 17’ye hayır” diye slogan attı.

Digitürk, 2016 yılında Katarlı şirket beIN Media Group tarafından satın alınmıştı. Digitürk’e ait kanallar beIN Media Group’a dahil olmuştu.

Enflasyonun altında ezildiklerini belirten Digitürk çalışanlarının Twitter açıklamasında şöyle dendi: “Digitürk medya emekçileri olarak yıllardır sürdürülen enflasyon altı zamlarla ezildik. Bu yıl itibariyle yüzde 17 zamla açlığa mahkum edilmek isteniyoruz ve bunu asla kabul etmiyoruz.”