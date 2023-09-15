DİAYDER davası: İBB yöneticisi Yavuz Saltık’a ‘örgüte yardım’dan ceza istemi

CANAN COŞKUN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyelerine yardım kartı dağıtması nedeniyle ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla yargılandığı davada savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Saltık’ın ‘bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım etmek’ suçlamasıyla beş yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Fotoğraf: DİAYDER

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Yavuz Saltık ve avukatları katıldı. Belediye meclis üyeleri ve İBB görevlileri de duruşmayı izleyenler arasındaydı.

Duruşma başında savcı esas hakkındaki mütalaasını dosyaya sunduğunu söyledi, ancak mütalaayı okumadı. Saltık’ın avukatlarından öğrenildiğine göre, savcı Saltık’ın ‘bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım etmek’ suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi. Saltık’a savunmasıyla ilgili süre isteyip istemediği soruldu. Süre istemeyen Saltık şunları söyledi:

“İBB sosyal hizmetler daire başkanı olarak görev yaptığım yıllar içinde yapmış olduğum sosyal politikalarla ilgili karşınızdayım. İBB tarihinin ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin sosyal politika anlamında yoksullara en büyük bütçe ayırmış yönetiminde bu suçlamayla yargılanmak şereftir. Yargılanmamla ilgili derneğin suçlu olup olmadığı bizim görevimiz değildir. Mazlumun kimliğine meşrebine bakmayız, yoksul mu değil mi ona bakarız.

Bu suçlamayla yargılanmak bana zuldür, beni yetiştirenlere karşı haksızlıktır. Sosyal politikanın ruhu gereği olan işlemler dışında başka hiçbir şey yapmadım. İBB’ye leke getirecek hiçbir işe imza atmadım. bu davada ben yargılanmıyorum. Türkiye cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal politika hamlesine imza atanlar yargılanıyor. ‘Benim bahçeme niye girdiniz’ diyenlerin yüzünden yargılanıyorum. Beni buraya getirenen siyaset olduğunu biliyorum. Burada İBB’nin sosyal politikası yargılanıyor, yoksullar yargılanıyor burada.

Dinlediğiniz tanıklardan bazıları beni tanımıyordu. Yurtdışı çıkış yasağı gibi tacizlerle karşılaştım. Burada ne karar verilirse verilsin içim rahat. Bu şehrin yoksuluna yardım etmek suçsa, yardım ettiğiniz kişilerden bazıları kriminalse bu dairede görev yapmış herkesi buraya getirmek zorundasınız, rahmetli Kadir Topbaş da dahil olmak üzere. Ben yardım ettiğimde mi suç oluyor? Daha önce de yardım almışlar, üstelik devletin bütçesinden yardım almışlar, market kartı da değil.

Benim bu mahkemeden beklentim beraat kararı verilip verilmemesi değil, alnıma leke sürmek isteyenleri allaha havale ediyorum. Biz kimsesi olmayanların, düşkünlerin, yoksulların, romanların, kürtlerin, abdalların kimiyiz. Benim nezdimde İBB yargılanıyor. Vallahi de billahi de bildiğim yoldan geri dönmeyeceğim.”

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB çalışanlarını yasadışı örgütlerle ilişkilendiren açıklamalarından sonra İstanbul başsavcılığı tarafından İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’de zaten yargılanan DİAYDER üyeleri hakkında bir iddianame daha hazırlandı. Yargılanan kişilere İBB’de çalışan gassallar da eklenmişti. İddianamedeki suçlamalardan öne çıkan DİAYDER üyelerine dağıtılan 150 liralık yardım kartlarıydı.

Davanın iddianamesiyse bugüne kadar yürüttüğü siyasi ceza davalarıyla adını duyuran hâkim Akın Gürlek’in başkanı olduğu İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Gürlek, davanın ikinci duruşmasında İBB çalışanı iki kişiyi tanık olarak dinlemiş, aynı duruşmanın ara kararında bu kişilerin hakkında iddianame düzenlenmesi için suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.

Dava sürerken mahkeme başkanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. Gürlek’in heyetindeki Ferhat Şahin de mahkemenin yeni başkanı oldu.

İBB çalışanlarından Yavuz Saltık hakkında da ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla dava açılmış, bu dava da ayrı olarak yine aynı mahkemede görülmeye başlamıştı.

Bu iki dava Soylu tarafından yakından takip edilirken, Ekrem İmamoğlu hakkında görevinden uzaklaştırılarak, yerine yeni bir ismin getirileceği iddialarıyla da ilişkilendiriliyor.

Söz konusu davanın ayrıldığı ana DİAYDER davasındaysa henüz esas hakkındaki mütalaa açıklanmadı.

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