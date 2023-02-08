Deprem bölgesinde kimliği belirlenemeyen cenazeler 24 saat sonra defnedilecek

Deprem bölgesinde kimliği belirlenemeyen cenaze 24 saat sonra defnedilecek. Cenazeden DNA, parmak izi örneği ve fotoğraf alınacak.

Hatay… Fotoğraf: Diken

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

Felaket sonrası bazı şehirlerde sokaklarda cesetler göze çarpıyar. Diken, Hatay’da bazı cenazelerin saatlerce sokakta beklediğini görüntülemişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada ‘hayatını kaybeden vatandaşların en hızlı şekilde kimliklendirilmesi ve naaşlarının yakınlarına ivedi bir şekilde teslim edilmesi büyük önem arz ettiği’ne dikkat çekildi.

Bundan böyle ölü muayene işlemleri, naaşın bulunduğu il veya ilçe başsavcılıkları nezdinde yapılacak; naaş çevre il ve ilçelere gönderilmeyecek.

Naaş, hangi bina ve enkazdan çıkarıldığı sağlık ya da kolluk görevlisine tutanağa geçirimip hastaneye intikali sağlanacak.

Kimliklendirilemeyen naaş, 24 saatlik bekleme süresinin ardından DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alındıktan sonra defnedilecek.