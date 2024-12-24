DEM Parti'den 'Öcalan' tepkisi: Oyalama siyaseti

DEM Parti, PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşme başvurusuna ilişkin açıklama yaptı: “AKP iktidarı Öcalan ile görüşmeleri engelleyip oyalama siyaseti yürütmektedir.”

İmralı Cezaevi. (AA)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de PKK lideri Abdullah Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı: “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Bahçeli, 27 Kasım’daysa çağrının arkasında olduğunu yineleyerek şöyle demişti: “İmralı’yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmesizin yapılmasını bekliyoruz, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.”

Açıklama sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu, Öcalan’ın tutuklu olduğu İmralı Cezaevi’ne gitmek için resmen Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin Abdullah Öcalan’la görüşme başvurusuyla ilgili kararın bütçe görüşmelerinden sonra verileceğini söylemişti.

ANKA Haber Ajansı, 20 Aralık’ta ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmralı ziyaretine onay verdiğini, 10 gün içinde ziyaret gerçekleşebileceğini’ duyurmuştu.

Dün DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, henüz resmi dönüş yapılmadığını açıklamıştı.

DEM Parti 22-23 Aralık Ankara’da yapılan parti meclisi toplantısının sonuç bildirgesi yayınladı ve iktidarı ‘oyalama siyaseti’ yapmakla suçladı.

“AK Parti iktidarı Suriye’de Kürt halkının kazanımlarını yok etmeye çalışıyor” denen bildiride özetle şu ifadeler yer aldı:

*”Kuzey ve Doğu Suriye’de Kürtler ile birlikte halklar ve inançların demokratik bir şekilde oluşturdukları çoğulcu yönetimin Türkiye için bir tehdit olmadığını; özgür, eşit ve barışçıl bir model olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Bugün yaşananlardan kimse sahte zaferler çıkarmamalıdır.

* DEM Parti olarak başta eş genel başkanlarımız olmak üzere siyasi heyetlerin, avukatların ve ailenin Öcalan ile görüşme yapmasının koşullarının sağlanmasını talep ediyoruz. Bu adım hem Kürt sorununun çözümü hem Türkiye’nin toplumsal barışı için tarihsel öneme sahiptir.

* Ancak AKP iktidarı tüm çağrılara rağmen bir yandan bu hukuksuzluğun sona erdirileceğine yönelik beklentiyi yükseltmekte, bir yandan yasal ve hukuki bir hak olan görüşmeleri engelleyip sürekli beklenti yaratarak oyalama siyaseti yürütmektedir.

* Türkiye’de Kürt sorununun demokratik müzakereye dayalı çözümü ve toplumsal barışın sağlanması için Öcalan’ın müzakerelere gerekli zeminlerde, eşit ve adil şartlar altında katılması tarihsel bir zorunluluktur.”

* Türkiye’de tüm muhalefet ve toplumsal dinamiklerin geniş bir konsensüsle bir araya geldiği, barış ortak paydasını güçlendirebileceğimiz tarihsel bir dönemdeyiz. Bu doğrultuda, tüm vicdan sahibi bireyleri ve toplumsal güçleri, savaşa karşı barış talebini yükseltmeye çağırıyoruz.”

Bakırhan: Barışa giden yolu dinamitliyorsunuz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’sa partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“Biz iç barışımızı tesis etmek istedikçe, siz barışa giden yolu dinamitliyorsunuz. MİT başkanı Suriye’ye gitti. Ardından beş saat yolculukla bakan gitti. Demek ki orada bir güvenlik sorunu yok. Buradan Van’a giderken dahi 10 defa çevirme var. Demek ki Suriye buradan daha güvenliymiş.

Buyrun Suruç’un yani başında Kobani var. Nusaybin’in karşısında Kamışlı var. Buyrun gidin konuşun… Sayın Kalın, sayın Fidan, Kobani’ye SİHA’dan bakmak yerine gidip diyalog kurun. Suriye sizin ameliyat masanız değil, vazgeçin artık inkar ve savaştan.”