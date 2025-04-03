DEM Parti: Sanatçılar ve yurttaşlar üzerindeki tehditler kaldırılmalı

DEM Parti, iktidara çağrı yaparak “Demokratik bir tepki olan boykot çağrısına destek verenlere yönelik baskılara son verilmelidir” dedi.

DEM Parti logosu. Fotoğraf: Sosyal Medya

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel 24 Mart’ta iktidara yakın bazı şirketler ve medya kuruluşları için boykot çağrısı yapmıştı.

Öğrenciler de hafta sonu 2 Nisan’da tüketimi durdurmak için sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı.

İstanbul başsavcılığı boykot çağrılarına ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla soruşturma başlamıştı.

Soruşturmada oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve doktor Enes Özel’in de olduğu 11 kişi gözaltında.

TRT de ‘Teşkilat’ dizisinde rol alan oyuncu Aybüke Pusat’ı kadrodan çıkarılmıştı.

Bazı sosyal medya hesapları da erişime engellenmişti.

DEM Parti X’ten açıklama yaparak tepki gösterdi:

“Demokratik bir tepki olan boykot çağrısına destek verenlere yönelik baskılara son verilmelidir! Demokratik bir tepki olarak yapılan 2 Nisan tüketim boykotu çağrısına destek veren sanatçılar, gazeteciler, sosyal medya kullanıcıları ve yurttaşlar hedef alınıyor.

Birçok kişinin gözaltına alınması, soruşturma başlatılması, TV dizi kadrolarından çıkarılması, sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi kabul edilemez.

Bu tutum açıkça ifade özgürlüğüne, demokratik haklara ve halkın demokratik protesto hakkına yönelik bir müdahaledir. Tüketim boykotu, dünyanın her yerinde meşru ve demokratik bir tepki yöntemidir. O nedenle bu baskılara derhal son verilmeli, gözaltına alınanlar serbest bırakılmalı, sanatçılar ve yurttaşlar üzerindeki tehditler kaldırılmalıdır!”