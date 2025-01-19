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Yaramazlara biraz batar!

Danimarkalı pilot eğitmeni, Ukrayna'da Rus füzesiyle öldürüldü

Rus haber ajansı TASS, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi veren Danimarkalı pilot Jepp Hansen’in Rus füzesiyle öldürüldüğünü duyurdu.

Fotoğraf: AA

Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e dünkü hava saldırısında dört kişinin öldüğü bildirilmişti.


Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko başkente Rus hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. Saldırıda Kiev’in Şevçenko semtinde dört kişi ölmüş, üç kişiyse yaralanmıştı.

Independent’ın haberine göre TASS, Ukraynalı pilotlara F-16 kullanmayı öğreten Danimarkalı eğitmenin öldürüldüğünü duyurdu. Henüz Danimarka ya da Rusya Savunma Bakanlığı haberlerle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. 

Geçen sene Danimarka ve Hollanda, Ukrayna’ya 20 adet F-16 verirken daha fazlasının bu yıl verileceğini duyurmuştu. Norveç, Belçika ve Yunanistan da Kiev’e savaş uçağı sözü veren ülkeler arasında.

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