Putin düşürülen uçak için Aliyev'den özür diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait uçak Rus hava sahasında düşürüldüğü için özür diledi.

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Bakü-Grozni seferini yapan uçak, Rusların ‘teknik ve fiziki müdahalesi sonucu’ 25 Aralık’ta Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Yolculardan 38’i ölmüş, 29’uysa kurtulmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus ‘Pantsir-S’ hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığını açıklamıştı.

Kremlin, Putin’in uçakla ilgili Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le telefonda görüştüğünü açıkladı ve şunları kaydetti: “Putin, trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle özür diledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine bir kez daha derinden ve samimi başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.”

Görüşmede Azerbaycan’a ait yolcu uçağının Grozni’deki havalimanına defalarca iniş yapmaya çalıştığı belirtilerek şöyle dendi: “Aynı zamanlarda Grozni, Mozdok ve Vladikavkaz Ukrayna’nın insansız hava araçlarının saldırısı altındaydı ve Rus hava savunma sistemleri saldırıları püskürttü.”

Kremlin ayrıca soruşturma açıldığını, sivil ve askeri uzmanların sorguya alındığını açıkladı:

“Şu anda Azerbaycan başsavcılığının iki görevlisi Grozni’de bulunuyor ve burada Rusya başsavcılığı ve Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi temsilcileriyle çalışıyorlar. Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan yetkilileri de Aktau yakınlarındaki kaza yerinde yakın işbirliği içindedir.”