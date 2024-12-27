ABD: İlk belirtilere göre Azerbaycan uçağını Rus hava savunma sistemleri düşürdü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Azerbaycan uçağını Rus hava savunma sistemlerinin düşürmüş olabileceğine dair belirtilerin olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby. Fotoğraf: Arşiv (Reuters)

Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait yolcu uçağı, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi ölmüş, 29 kişi kurtarılmıştı.

Uçağın Rus ‘Pantsir-S’ hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddia edilmiş, AA’ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer bu iddiaları teyit etmişti.

John Kirby, ilgili soruşturmanın halen Azerbaycan ve Kazakistan tarafından sürdürüldüğünü ve ABD’nin ihtiyaç halinde yardıma hazır olduğunu belirtti.

Uçağın Rus hava sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine ilişkin sorular üzerine Kirby şöyle konuştu:

“İlk belirtiler bu uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğüne işaret ediyor. Kazakistan ve Azerbaycan’ın ortak yürüttüğü bir soruşturma var. Biz de bu soruşturmaya yardım teklifi yaptık.”

Soruların devam etmesi üzerine Kirby, “Tekrar edeyim, bunlar ilk belirtiler. Devam eden aktif bir soruşturma var ve bu noktanın ötesine geçmek istemiyorum” dedi.