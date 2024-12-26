İsrail hava yolu şirketi, ⁠Moskova uçuşlarını iptal etti

İsrail merkezli hava yolu şirketi El Al, Azerbaycan uçağının Kazakistan’da düşmesinin ardından Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelecek haftaki uçuşlarını iptal etti.
Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait yolcu uçağı, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.
AZAL, uçakta beş kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.
Kazada 38 kişinin öldü, 29 kişi kurtarıldı
Uçağın Rus ‘Pantsir-S’ hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddia edilmiş, AA’ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer bu iddiaları teyit etmişti.
İsrail yerel basınındaki haberlerde, El Al Havayolları’nın gelecek haftaki Moskova seferlerini iptal ettiği belirtildi.
İptal kararının dün Azerbaycan uçağının Kazakistan’da düşmesi nedeniyle alındığı söylendi.