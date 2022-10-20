Çinli sanatçı üst üste 27 güvenlik tulumu giyerek Times Meydanı’na çıktı: Boğuluyoruz

Çinli sanatçı New York şehrindeki sokak performansıyla Çin’in Covid -19 konusundaki ‘boğucu‘ güvenlik politikalarını eleştirdi.

Fotoğraflar: Yong Xiong

ABD’nin New York şehrinde dünyanın en ünlü meydanlarından Times Square, geçtiğimiz günlerde sıra dışı bir protesto performansına sahne oldu.

Uzaktan bir astronota benzeyen kişiye yakından bakanlar, onun üst üste beyaz tulumlar giydiğini fark etti. Tulumlar, tehlikeli maddelerle haşır neşir olurken kullanılan güvenlik giysileriydi.

Bir saat süren performans yürüyüşle başladı. Sonrasında yere düşen, ilerlemeye sürünerek devam eden ve artık hareket edemez noktaya geldiğinde asistanı tarafından yerden kaldırılan kişiyse Chicago Sanat Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi 28 yaşındaki Zhisheng Wu’ydu.

CNN’de yer alan habere göre Wu, ‘bu giysiler her Çin’in kolektif hafızasında görsel bir sembol haline geldiğini’ belirterek, performansıyla Çin’in sıfır Covid politikası sebebiyle uyguladığı aşırı güvenlik politikalarının ülkede yarattığı boğucu atmosferi eleştirdiğini anlattı.

Zhisheng Wu

Başlangıçta performansı 100 tulumla yapmayı düşündüğünü ancak en faz 27 tanesini giyebildiğini anlatan Wu, yalnızca burnunu ve gözlerini açıkta bırakan giysiyle ‘duyuları körelmiş bir canavara dönüştüğünü’ söyledi.

Zhisheng Wu’nun eleştirisi yalnızca Covid önlemleriyle sınırlı değil: Performansı ‘siyasi selde boğulan her Çinli birey için bir metafor olarak kullanmak istediğini’ söylüyor: “Asla kontrollerinden çıkamayacakmış gibi hissediyorsunuz. Görünmez bir baskı duygusu var”.

Dünyanın çoğu pandemi önlemlerini gevşettiği halde Çin’de hala, enfeksiyonları her ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırmak için toplu testler yapılıyor, kapsamlı karantinalar uygulanıyor.