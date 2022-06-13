Bir bardan yayılan 166 Covid-19 vakası: Pekin’de 3,5 milyon kişiye test uygulanacak

Çin’in başkenti Pekin’de, bir bardan yayılan 166 Covid-19 vakası tespit edildi. Üç gün içinde barın bulunduğu bölgede yaşayan herkese test yapılacak.

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166 vaka önlemlerin esnetildiği dünyanın çoğu ülkesi tarafından çok yüksek olarak değerlendirilmeyebilir. Ancak ‘sıfır vaka’ politikası güden Çin’de yetkilileri alarma geçirdi.

Hükümet sözcüsü, bu vaka sayısının çok yüksek olduğunu belirterek, eğlence mekanlarının bulunduğu Sanlitun semtindeki ‘Heaven Supermarket Bar’ adlı barın bulunduğu 3 milyon 473 bin nüfuslu Çaoyang bölgesindeki herkese test yapılacağını söyledi.

Dün, bir vakanın daha tespit edildiği bölgedeki iki binada karantina uygulaması başladı. Çok sayıda kişiye, “Yakın geçmişte Sanlitun’daki barlara gittiniz mi” sorusunun yöneltildiği mesajlar atıldı.

22 Nisan’dan beri 1997 yerel vakanın kaydedildiği Pekin’de, önlemleri esnetmeye başlayan yetkililer bu kararı gözden geçireceklerini açıkladı. İlk değişiklik okul konusunda oldu. Önümüzdeki hafta okula dönmeleri beklenen öğrencilerin büyük çoğunluğunun okula gitmemesi kararlaştırıldı.

Ülkede Covid-19 testi pozitif çıkanlar karantinaya alınıyor ya da gerek görülürse hastaneye yatırılıyor.

Şanghay’da, iki aylık sokağa çıkma yasağı 31 Mayıs’ta sona ermişti.