Çin’de Covid-19 vakaları artıyor, önlemler sıkılaştırılıyor

Çin’de corona virüsü vaka sayıları yükselmeye devam ederken, ülkenin güneyinde yer alan ve teknoloji merkezi olarak görülen Şenzen kentinde kısıtlamalar sıkılaştırıldı. Kentin en yoğun nüfuslu bölgesi Baoan’da büyük ve kapalı alanlarda etkinliklere üç günlük yasak getirildi. Çin’in güneybatısındaki Çengdu’daysa kent yönetimi, pazara kadar toplu test uygulanacağını açıkladı.

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13 milyon nüfusa sahip Şenzen’in 10 bölgesinden en az beşinde eğlence mekanları için kapsamlı kapatma kararı alınırken, restoran kullanımını da azaltıldı ya da askıya alındı.

Eğitim yetkilileri de yeni eğitim dönemine başlangıç tarihini erteledi. Okulların bugün açılması bekleniyordu.

Yetkililer dün, vatandaşlara acil bir durum olmadığı sürece kenti terk etmemeye çağırdı. Hükümet, Komünist Parti yetkilileri ve devlet bünyesindeki şirketlerden çalışanlarının kenti gereksiz seyahatler için terk etmemesini sağlamaları talep edildi. Açıklamada, seyahat etmek isteyen sakinlerin 48 saat içinde iki negatif test sonucu göstermesi gerektiği belirtildi.

Çengdu’da toplu testin bugün başlaması bekleniyor. Kent sakinlerine akşam itibariyle evde kalmaları talimatı verildi ama günlük ihtiyaçların karşılanması için her haneden günde bir kişi dışarı çıkabilecek.