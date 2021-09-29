Covid testi pozitif çıkan kedilerin öldürülmesi tepkilere neden oldu

Çin’de corona virüsü testi pozitif çıkan üç ev kedisinin uyutulması tepkilere neden oldu.

Fotoğraf: Unsplash (Temsili)

Harbin şehrinde yaşayan kedilerin sahibine 21 Eylül’de Covid-19 teşhisi kondu. Yerel hastalık kontrol birimi yetkilileri hastanın üç kedisini de itirazlarına rağmen uyuttu.

Kedilerin öldürülmesine gerekçe olarak hayvanlarda Covid-19’u tedavi etmek için bir yöntem olmaması gösterildi. Kedilerin evde viral kalıntılar bırakmaya devam edeceği öne sürüldü.

Konuyu değerlendiren Britanya’daki Nottingham Ünivrsitesi’nden viroloji profesörü Rachael Tarlinton yüzeylerin Covid-19 bulaşında önemli bir yeri olmadığını belirterek “Kedilerin sahibine tekrar Covid-19 bulaştıracak kadar çevrelerine virüs saçması gerçekçi bir ihtimal değil” dedi.

Çin’in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo’da kullanıcılar kedilerin öldürülmesiyle ilgili tepkilerini dile getirdi.

City University of Hong Kong’dan hayvan sağlığı ve hastalıkları uzmanı Venessa Barrs enfekte ev hayvanlarından insanlar virüs bulaşma riskinin çok düşük olduğunu belirterek, “Salgında şimdiye kadar kediden insana bulaşan tek bir vaka bile kayda geçmedi. Söz konusu durum Avrupa’da vizonlardan insanlara bulaşın görüldüğü çiftlikler gibi değil. Evcil kedi köpeklerin durumu çok farklı ve başka çözümler uygulanabilir” dedi.