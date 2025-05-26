Çin uzaya asteroit keşif aracı fırlatacak

Çin, asteroitleri incelemek üzere geliştirdiği ‘Tianven-2’ adlı keşif aracını 29 Mayıs’ta uzaya fırlatacak.

Fotoğraf: AA

Çin Uzay Ajansı’nın açıklamasına göre araç önce Dünya’nın yakınlarındaki ‘2016 HO3’ adlı asteroide ulaşacak ve buradan numune toplayacak.

Ardından yoluna devam ederek Mars’la Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında yer alan ‘311P’ adlı gök cismini inceleyecek.

Hubble Uzay Teleskobu’ndan 311P’nin görüntüsü. Fotoğraf: Wikipedia

Fırlatma, Şiçang Uydu Merkezi’nden, ‘Long March-3B Y110’ roketiyle gerçekleştirilecek.

2016 HO3 asteroidi, her ne kadar Dünya’dan milyonlarca kilometre uzakta olsa da yörüngesel hareketiyle Dünya’nın yarı-uydusu gibi davranıyor. Bu gök cismini ABD’nin Hawaii eyaletindeki Pan-STARRS Teleskobu 2016’da keşfetmişti.

2016 HO3 asteroidinin yörüngesi. Görsel: Wikipedia

311P ise 2013’te Amerikalı gökbilimcilerce keşfedildi. Ana asteroid kuşağında yer almasına rağmen hem uydu hem asteroid özellikleri taşımasıyla sıradışı bir yapıda.

Bu iki gök cisminin incelenmesiyle, küçük uzay objelerinin yapısı, bileşimi ve evrimine dair yeni veriler elde edilmesi, böylece Güneş Sistemi’nin daha iyi anlaşılması amaçlanıyor.