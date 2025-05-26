Hawaii Adaları'nda rastlandı: Dünya'nın çekirdeği altın saçıyor

Yeni bir araştırma Dünya’nın çekirdeğindeki altın ve değerli metallerin manto (akım) yoluyla yüzeye doğru sızdığını ortaya koydu.

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Almanya’da Göttingen Üniversitesi’nden bilim insanları Hawaii Adaları’ndaki volkanik kayaçlar üzerindeki izotop analizlerinde çekirdekten gelen izlere rastlandı. Özellikle rutenyum-100 izotopunun yoğunluğu, bu metallerin kökeninin Dünya’nın çekirdeği olduğunu gösterdi.

TRT‘nin aktardığına göre araştırmacı Nils Messling durumu “İlk veriler geldiğinde kelimenin tam anlamıyla altına rastladığımızı fark ettik” diye anlattı.

Messling’e göre altın, platinyum, paladyum ve rodyum gibi değerli metaller Dünya’nın erken döneminde çekirdeğe göç etmişti ve şimdi yavaş yavaş geri dönüyor.

Bilim insanlarına göre Dünya’nın tüm kara parçalarını 50 santimetre kalınlığında altınla kaplayabilecek kadar büyük bir rezerv çekirdekte saklı. Ama bu rezervlere ulaşmak teknik olarak imkânsız.

Çalışmaya katılan bir diğer bilim insanı Prof. Matthias Willbold’sa “Dünya’nın çekirdeği, sanıldığı kadar izole bir yapı değil” dedi ve manto-çekirdek sınırından yüzeye doğru yükselen devasa kaya kütlelerinin okyanus adalarını oluşturduğunu söyledi.

Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayınlandı.



