Yeni keşfedilen '2024 YR4' asteroitinin Dünya'ya çarpma ihtimali yüzde 1,3

Geçen ay Şili’de keşfedilen ‘2024 YR4’ adındaki asteroitin Dünya’ya çarpma ihtimalinin yüzde 1,3 olduğu belirlendi.

Görsel: AA

Guardian‘ın haberine göre 100 metre genişliğindeki ‘2024 YR4’ adlı asteroit, 27 Aralık’ta keşfedilmesinden bu yana ABD ve Avrupa uzay ajanslarının tuttuğu çarpışma riski listelerinin en üstüne yükseldi.

Şu ana kadar toplanan ölçümlere göre asteroitin 2032’de dünyaya çarpma ihtimalinin yüzde 1,3 olduğu belirlendi.

Edinburgh Üniversitesi’nden profesör Colin Snodgrass, asteroitin büyük olasılıkla zarar vermeden geçip gideceğini, bununla beraber ‘2024 YR4’ün yörüngesini takip etmeye devam etmenin de tahminleri daha doğru kılacağını söyledi.

Asteroitlerin çarpma tehlikesinin derecelendirildiği Torino Ölçeği’ne göre ‘2024 YR4’, ‘dikkatle izlenmesi gereken’ asteroitler kategorisine alındı.

Öte yandan bu asteroitin kitlesel bir yok oluşa neden olması da beklenmiyor. Örneğin 66 milyon yıl önce dinozorların ve pek çok canlı türünün yok olmasına neden olan asteroid 10-15 kilometre genişliğindeyken bu ancak 100 metre kadar.

2024 YR4’ün risk koridoru. Görsel: Wikipedi

Yine de ‘2024 YR4’ düştüğü şehri yok edecek ölçüde tehlikeli.

Asteroit şu anda neredeyse düz bir çizgide Dünya’dan uzaklaşıyor. Bu da gökbilimcilerin yörüngesini isabetli bir şekilde belirlemesini zorlaştırıyor.

Gökbilimciler, asteroit gözden kaybolmadan önce önümüzdeki aylarda daha ayrıntılı gözlemler yapmayı hedefliyor.

Eğer bu ölçümler 2032’deki çarpışma ihtimalini yanlışlamazsa, asteroit uzay ajanslarının risk listesinde kalmaya devam edecek.

Imperial College London’da gezegen bilimi profesörü Gareth Collins, Dünya’ya yakın nesnelerin izlenmesindeki artışın bu türden tespitleri de artırdığını söyledi.

Collins, “Bu aşamada yapılacak en iyi şey, yörüngesinden emin olmak için asteroidi mümkün olduğunca uzun süre izlemeye devam etmek” dedi.