Araştırma: 10 metre çapındaki göktaşının Ay'dan koptuğu tespit edildi

Bilim insanları, ‘mini-ay’ olarak adlandırılan ‘2024 PT5’ adlı göktaşının aslında Ay’dan kopmuş olabileceğini öne sürüyor.

Fotoğraf: TRT Haber

2024 PT5, 10 metre çapında ve Güneş yörüngesinde ilerleyen bir gök cismi olarak tanımlandı.

Yörünge yapısı Dünya’ya benzeyen cisim 7 Ağustos’ta ATLAS teleskop sistemleri tarafından gözlemlendi.

Cismin, Ay’dan kopan ve binlerce yıl öncesine dayanan bir parça olabileceği düşünülüyor.

Dr. Teddy Kareta ve ekibi, Lowell Keşif Teleskobu ve NASA’nın Hawaii’deki Kızılötesi Teleskop Tesisini kullanarak yaptıkları incelemelerde, göktaşının Ay yüzeyinden toplanan kayaçlara çok benzediğini söyledi.

“2024 PT5, Ay’dan gelen silikat minerallerle uyum gösteriyor ve sadece birkaç bin yıllık bir yaşa sahip gibi görünüyor” diyen Kareta, bulgunun nadir fakat büyüyen bir Ay’dan kopan göktaşı popülasyonuna ışık tuttuğunu belirtti.

TRT Haber‘in CNN International’dan aktardığına göre göktaşının uzay enkazı olmadığını anlamak için hareketlerini inceleyen NASA uzmanları, 2024 PT5’in, göktaşı hareketine uygun yoğunluk ve davranış gösterdiğini doğruladı.

Araştırma, Ay yüzeyindeki çarpışma olaylarının Ay’dan kopan parçaların Dünya’ya yakın yörüngeye taşıyabileceğini ortaya koydu.

2024 PT5, Ay’dan kopan ve Dünya benzeri yörüngeye sahip ikinci nesne olarak kayda geçti.

Daha önce, 2016’da keşfedilen ‘469219 Kamo’oalewa’ da benzer bir hikayeye sahipti.