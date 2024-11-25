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NASA, 10,000,000,000,000,000,000 dolarlık asteroidi inceliyor

NASA, değerli metallere ev sahipliği yapan bir asteroidi inceliyor. ’16 Psyche’ adlı asteroidin 10 kentilyon (10,000,000,000,000,000,000) dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

’16 Psyche’ asteroidinin NASA tarafından yapılmış illüstrasyonu. Fotoğraf: NASA

NASA, keşfedilen en büyük M tipi asteroitlerden ’16 Psyche’i incelemek için geçen ay ‘SpaceX Falcon Heavy’ adlı uzay aracını gönderdi.


Araç, Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağındaki ’16 Psyche’e ulaşmak için yaklaşık 3,5 milyar kilometrelik yol gidecek.

‘SpaceX Falcon Heavy’ roketi. Fotoğraf: spacex.com

Dev kaya parçası platin, paladyum ve diğer değerli metalleri içerdiğinden değeri 10 kentilyon dolar olarak hesaplanıyor.

Unilad‘ın haberine göre NASA, bu asteroidi evrenin oluşumuna dair sırları çözmek için inceliyor.

16 Psyche, yaklaşık 220 kilometre çapında dev bir asteroid. Yüzde 30 ila yüzde 60 metal içeriğiyle dikkat çekiyor. İçinde bulunan değerli metaller, özellikle platin ve paladyum, otomotiv ve elektronik endüstrileri için kritik öneme sahip.

Asteroidin değerinin kişi başına 1,2 milyar dolara (yaklaşık 41 milyar 508 milyon lira) denk düştüğü hesaplanıyor.

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