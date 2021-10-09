NASA, Mars’ta ‘su deposu’ buldu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars’ta araştırma yapan Perseverance aracı Jezero Krateri’nde şu anda kuru olan gölün aslında bir su deposu olduğunu ortaya koydu.

Fotoğraf: NASA

Perseverance ekibinin makalesine göre Jezero Krateri’ndeki şu anda kuru olan gölün su döngüsü, başlangıçta düşünülenden daha karmaşık ve ilgi çekici.

Fotoğraflarla tespit edilen bulgulara göre, uzun zaman önce krater gölünü besleyen eski bir nehrin ağzında biriken tortulardan oluşan, deltadaki sarplıklar olarak adlandırılan uzun, dik yamaçlar var.

Jezero Krateri’nde bir göl olduğu daha önce tahmin ediliyordu ancak Perseverance’ın çektiği fotoğraflarla artık bundan emin olundu.

Fotoğraf: NASA

Jezero Krateri’nin eski gölünün tarihinin başlarında, seviyesinin kraterin doğu kenarını tepeleyecek kadar yüksek olduğu düşünülüyor. Burada yörüngesel görüntü, nehir kanalının kalıntılarını gösteriyor. Yeni makaleye göre, Jezero’daki gölün boyutu zaman içinde dalgalandı. Göldeki su kütlesi tamamen kaybolmadan önceki dönemde, su seviyesinin onlarca metre yükselip düştüğü belirtiliyor.

Londra Imperial College’dan makalenin ortak yazarı Sanjeev Gupta, “Jezero deltasının daha iyi anlaşılması, bölgenin hidrolojisindeki değişimi anlamanın anahtarı ve bu potansiyel olarak tüm gezegenin neden kuruduğuna dair değerli bilgiler sağlayabilir.”