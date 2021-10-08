Diken

Yaramazlara biraz batar!

NASA’dan yeni Salda Gölü paylaşımı

NASA’nın Instagram hesabından yapılan yeni Salda Gölü paylaşımında Mars’taki Jezero Krateri’ndeki kayaçlarla, göldeki kayaların birbirine benzediği belirtildi.

Fotoğraf: NASA/Instagram

NASA’nın Instagram hesabındaki paylaşımda şunlar dendi “Mars’ın milyarlarca yıl önce nasıl gözüktüğünü merak ettiniz mi? Biz ediyoruz. Bugün Mars’ın yüzeyi bu büyüleyici su görüntüsünden mahrum. Bizim Perseverance bilim insanlarının 3,5 milyar yıl önce nehir deltası ve gölün aktığını düşündüğü Jezero Krateri’ni keşfetmekle meşgul. Fotoğraftaki kayalar, Türkiye’deki Salda Gölü’nün sahil şeridini süslüyor. Sudaki mineraller gezegeniminizdeki bilinen en eski fosilleşmiş yaşam kayıtlarından bazılarını sunuyor. Bilim insanları dünya üzerinde mikrobiyal fosilleri inceleyerek yaşam belirtilerini daha iyi anlayabileceklerini umuyor.”


Daha önce kurumun Twitter hesabından Salda Gölü’nün Mars’taki Jezero Krateri’ndekine benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğu paylaşımı yapılmıştı.

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