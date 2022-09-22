James Webb bu kez Neptün’ü çekti: Şimdiye kadarki en net görüntüler

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, güneşten ortalama 4,5 kilometre uzakta olan ve bu nedenle ‘buz devi’ olarak adlandırılan Neptün’ün şimdiye kadarki en net görüntülerini paylaştı.

James Webb’in çektiği görüntü. Fotoğraf: NASA

Daha önce paylaşılan kara delik ve galaksilerle herkesi hayran bırakan NASA’nın teleskobu buz devini yepyeni bir ışıkla gözler önüne serdi.

Yetkililer, en son 1989’da NASA’nın gönderdiği ‘Voyager 2’ isimli uzay mekiğinde bu halkaların belirgin olduğunu belirtti.

Geçmişte Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen görüntü.

James Webb Uzay Teleskobu’nda görev yapan Heidi Hammel, Neptün’ün fotoğraflarını gördüğünde ağlamaya başladığını söyledi: “Anneme, çocuklarıma, kedime bile gösterdim. Bu soluk, tozlu halkaları son gördüğümüzden bu yana 30 geçti ve onları kızılötesinde ilk kez görüyoruz.“

Yetkililer uzak mesafede, Güneş’in çok soluk gözüktüğünü ve Neptün’deki öğle vaktinin, Dünya’daki loş bir alacakaranlığa benzer bir görüntü sergilediğini söyledi.

Dünya’dan çıplak gözle görünemeyen tek gezegen Neptün, atmosferindeki metan gazı dolayısıyla mavi görünüyor.

Twitter’daki paylaşımda yeni görüntü ve geçmişte Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen kareler yan yana konularak James Webb’inkinin ne kadar net olduğu vurgulandı. İki görüntü arasındaki farkın iki teleskobun Neptün’e farklı ışık dalga boylarından ‘bakması’ndan kaynaklandığı belirtildi.